Estoy aburrido, todos los días peleo con Electricaribe: alcalde Char

Administracion distrital vuelve a pronunciarse contra la empresa Electricaribe. ( Cortesia: Alcaldía Barranquilla )

Barranquilla

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char se prenuncio nuevamente contra la empresa Electricaribe al manifestar que ya estaba aburrido con la mala prestación del servicio de energía.

“Me he convertido en un call center de la entidad, porque yo le digo a la gente que me llamen y yo llamo a la empresa”, esto es inadminisble afirmo el mandatario.

La situación aseguro Char no solamente se registran en Barranquilla, también se presenta en Puerto Colombia y Soledad.

“Definitivamente le quedo grande la energía en el Caribe colombiano” sostuvo.

Añadió que insistirá ante el gobierno nacional “tienen que darse cuenta que la productividad, el desarrollo, la prosperidad y los futuros empleos dependen de una fluido eléctrico óptimo.