ANI adjudicó a consorcio colombiano obras en la vía a Buenaventura

El Consorcio colombiano Estructura Plural Vial, será el responsable de realizar las obras que permitirán culminar la doble calzada de la vía Buga- Buenaventura, que tiene un costo de 1,07 billones de pesos.

El vicepresidente Germán Vargas Lleras, dijo que el proceso de contratación de esta Asociación Público Privada, APP, con la que se va a construir los 26,5 kilómetros que faltan de la segunda calzada - Buga - Buenaventura se ha dado de manera ágil, clara y transparente. El contrato también incluye el mantenimiento respectivo de toda la vía.

Explicó, que este jueves se cumplía el plazo para que las firmas interesadas presentaran sus propuestas, sin embargo, ninguna otra empresa compitió con la firma originadora de esta APP por lo que la ANI la adjudicó, como contempla la ley, al consorcio Estructura Plural al Puerto.

Los nuevos trabajos en la considerada vía más importante del país por su impacto en la competitividad nacional serán ejecutados en diferentes frentes de obra entre los diferentes municipios.

El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura Luis Fernando Andrade, resaltó que este proyecto está cumpliendo con el cronograma establecido por la ANI, y no requiere aportes del Estado.

Con la construcción de este proyecto se disminuirá el tiempo de viaje hacia el puerto de Buenaventura, el cual quedará con una vía competitiva y segura para el comercio exterior, que va en sintonía con la revolución de la infraestructura que se adelanta en el país.

“Esta es la vía que conecta a todo el país con Buenaventura, si vamos de Bogotá, Medellín o Bucaramanga, tenemos que pasar por este corredor. A su vez este proyecto tiene unos aspectos sociales importantes, se va a construir una cicloruta entre Mediacanoa y Buga que le va a permitir a los turistas ir a la laguna el Sonso y además una vía que conectará el parque San Cipriano con la vía principal”, Dijo finalmente el presidente de la ANI.