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29 jul 2026 Actualizado 07:30

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Ciencia y medio ambiente

Altas temperaturas desesperan a los costeños.

La sensación térmica alcanza los 48 grados en algunas zonas. Autoridades de salud recomiendan tomar mucho líquido y no exponerse al sol.

(Caracol Radio Barranquilla)

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La gente sale a las calles con su abanico en mano. No se soportan las intensas temperaturas y la humedad relativa que supera el 70% por estos días.

La Dirección Marítima ha recomendado a la gente que evite actividades con exposición al sol especialmente al mediodía. También recomiendan mucha hidratación y ropa suave.

Los que hacen su agosto son los vendedores de “raspao” y agua de panela, porque la gente busca hidratarse con lo que encuentren en las calles.

Las autoridades de salud recomendaron a las personas con enfermedades cardiacas evitar exponerse a las condiciones ambientales, especialmente en horas de mediodía.

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