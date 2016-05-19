Altas temperaturas desesperan a los costeños.
La sensación térmica alcanza los 48 grados en algunas zonas. Autoridades de salud recomiendan tomar mucho líquido y no exponerse al sol.
Barranquilla
La gente sale a las calles con su abanico en mano. No se soportan las intensas temperaturas y la humedad relativa que supera el 70% por estos días.
La Dirección Marítima ha recomendado a la gente que evite actividades con exposición al sol especialmente al mediodía. También recomiendan mucha hidratación y ropa suave.
Los que hacen su agosto son los vendedores de “raspao” y agua de panela, porque la gente busca hidratarse con lo que encuentren en las calles.
Las autoridades de salud recomendaron a las personas con enfermedades cardiacas evitar exponerse a las condiciones ambientales, especialmente en horas de mediodía.