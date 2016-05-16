Desvincular menores de la lucha armada es un gran avance, dice Gobernador Verano

Gobernador del Atlántico Eduardo Verano de la Rosa y la iglesia católica destacan como un avance significativo para la paz, el acuerdo logrado entre el gobierno y las Farc para desvincular a menores de la lucha armada.

El mandatario seccional, calificó como un acertado avance en el camino a la reconciliación, la decisión en la Habana que se desvincule a los menores de las filas de la guerrilla.

Verano de la Rosa dijo que es el momento para continuar respaldando al Presidente en el camino de la paz, que es el anhelo del país.

Aseguró que tal decisión es la más acertada y se convierte en un gran avance en medio de los diálogos de paz.