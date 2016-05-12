Minhacienda lanza ultimátum a propietarios de bienes en el exterior

Ministro de Hacienda Mauricio Cardenas, en Foro de Acopi en Barranquilla.( Caracol Radio )

Barranquilla

A propósito del listado de colombianos que aparecen relacionados en los denominados papales de panamá, el ministro de hacienda Mauricio Cárdenas, insistió que la última oportunidad que tienen los colombianos para estar a paz y salvo con la Dian y dormir tranquilos es declarar los activos que tienen en el exterior.

El alto funcionario señaló que en las próximas dos semanas los connacionales deberán entregar información completa de los bienes adquiridos fuera del país. Afirmo que de no hacerlo tendrán que afrontar sanciones que ascenderían hasta el l 200%.

Cárdenas afirmo que solo tienen que pagar 11.5% y dar a conocer dichos bienes “de esta manera estarán cumpliendo las leyes”.

“En los próximos días Panamá nos estará entregando una información de todos aquellos colombianos que tengan bienes en el exterior”, sostuvo.

El Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas hizo una energética defensa de la reforma tributaria, que busca mayor equidad en el pago de los impuestos.

El funcionario, que intervino en un foro de Acopi, en Barranquilla dijo que la economía colombiana se encuentra estable pese a la turbulencia generada por la caída de los precios del petróleo.

El titular de la cartera económica también hizo una defensa del proceso de paz “este proceso va a traer muchos beneficios no solo va a mejorar la calidad de vida de todos los colombianos sino que permitirá mayor oportunidad de inversión”, enfatizó.

El ministro también compartió con los estudiantes de la universidad del Norte donde presidió una conferencia.