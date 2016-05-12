CRA alerta por presencia de caracol africano en el Atlántico

La Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) hizo un llamado a la comunidad del departamento para que informen, de manera oportuna, a las autoridades competentes, si identifican la presencia del caracol africano en sus lugares de residencia.

De acuerdo con la entidad, este molusco es considerado una de las cien especies exóticas invasoras más dañinas del mundo, y es reconocida a nivel mundial como una plaga que afecta la biodiversidad, la salud pública y la productividad agrícola.

Indicó la CRA que no se debe manipular el animal, y mucho menos llevarlo a las viviendas, tampoco arrojarlos a arroyos o cuerpos de agua ni desmontar malezas en lotes, para no proliferar su aparición.

“Ante los riesgos que implica el contacto con este molusco, como autoridad ambiental departamental a finales del 2013 declaramos la alerta naranja para la prevención y protección de la biodiversidad y la seguridad alimentaria, en especial los pequeños cultivos como maíz, frutas, verduras y hortalizas”, indicó Alberto Escolar, director de la CRA.

La autoridad ambiental departamental hace un llamado a la comunidad en general para que ante la presencia de estos caracoles se comuniquen con el DAMAB, la CRA, el ICA o la Policía Ambiental.

En la CRA, el Centro de Reacción Inmediata Ambiental CRIA será el encargado de atender todos los reportes o inquietudes sobre el tema al teléfono 3686626 extensión 129.