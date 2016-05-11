El Metropolitano, 30 años de pasión barranquillera

Barranquilla

Este miércoles cumple 30 años de inaugurado el estadio Metropolitano de Barranquilla, Roberto Meléndez. El mismo fue inaugurado en el año 1986.

La primera piedra del Centro Deportivo fue puesta en el 1989, durante la presidencia de Julio Cesar Turbay, en un terreno de 30 hectáreas cedido en ese entonces por el Instituto de Crédito Territorial.

El complejo es conocido mundialmente por ser "la Casa del combinado colombiano", y en el que se han jugado cinco elemiminatorias de futbol, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia1998, Alemania 2006 y Brasil 2014.

Con una capacidad de 46.692 espectadores el Metropolitano cuenta con Pista Atlética,

Por iniciativa del periodista Chelo De Castro, el estadio recibió oficialmente el nombre del futbolista barranquillero Roberto Meléndez, delantero histórico de Colombia.

El Majestuoso Metropolitano, también ha sido testigo de momentos históricos como la despedida de Carlos “El Pibe” Valderrama el 1° de febrero de 2004, acto al que asistieron jugadores de la talla de Diego Maradona, Jose Luis Chilavert, Faustino Asprilla, Arnoldo Aguarán entre otros futbolistas.

Uubicado en el Cruce de la Circunvalar con la Calle Murillo al sur de la capital del Atlántico, el Metropolitano se ha convertido en el templo de Fútbol para los barranquilleros, por que el Junior ha ganado allí 5 titulos en el rentado colombiano.

En el marco de la celebracion por estos 30 años la administracion distrital anunció una inversion por 12 mil millones de pesos.