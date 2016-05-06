El país necesita un cambio en su política energética, asegura senador Robledo

Barranquilla

El senador Jorge Robledo, quien participó en el panel sobre las salidas al problema de energía eléctrica por causa de la crisis de la empresa Electricaribe, ratificó su posición en el sentido que en Colombia urge un cambio de política en materia energética porque la existente es “mediocre”.

“La política eléctrica, tanto en materia de generación como de distribución y comercialización, a mi modo de ver, es bastante mediocre para lo que se necesita. La generación hidráulica es un oligopolio que impone tarifas como se les antoja. Vimos el caso de de la generación térmica y los cargos por confiabilidad que tumbaron al Estado colombiano. O sea allí hay algo que funciona supremamente mal, y el país está en mora de corregir eso”, apuntó el senador.

Sobre el caso de Electricaribe en particular, aseguró que la situación de la empresa y el servicio que presta se han convertido en una verdadera “tragedia” para los habitantes de la región y que ello es una prueba al rompe de lo mal que están funcionando las cosas en el país.

A su turno Norman Alarcón, uno de los líderes del denominado movimiento ‘Indignados con Electricaribe’, organizador del panel, llevado a cabo la noche del jueves en Barranquilla, aseguró que ahora diferentes frentes trabajarán en conjunto para seguir las directrices que les demarcan las conclusiones de dicho encuentro, uno de los cuales sugiere un movimiento de talla regional.