Pérdidas millonarias reportan transportadores por trancones en vías de acceso al puerto

Barranquilla

Los conductores de camiones están soportando trancones hasta de tres horas para el ingreso a la zona portuaria de Barranquilla a raíz de los trabajos de pavimentación de vías, que adelanta la Alcaldía.

Edwin Galindo, uno de los conductores afectados, destacó que la situación es delicada, especialmente en la entrada al terminal marítimo cuando solo se habilitan dos carriles de ingreso.

Finalmente, indicó que en las prolongadas filas de los automotores se han presentado robos porque los delincuentes aprovechan para llevarse lo que encuentren a su paso.