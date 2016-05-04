Esta madrugada fue asesinado el director regional de Medicina Legal

Barranquilla

El director regional de Medicina Legal, Eduardo Enrique Pinto Viloria fue asesinado en momentos que ingresaba a su vivienda.

El Comandante de Policía Metropolitana de Barranquilla, general Gonzalo Londoño dijo que la primera versión indica que podría ser un intento de atraco el móvil del asesinato.

Se confirmó que la esposa de Pinto Viloria había salido a unas diligencias en La Guajira, fue interceptada por dos individuos en un taxi, que al parecer sabían que había una cantidad de dinero en la vivienda en el barrio Cevillar.

Al parecer, bajo amenazas la mujer fue trasladada hasta la residencia, en donde amordazaron a la pareja mientras exigían la entrega del dinero.

El General Londoño ha solicitado la presencia de un equipo especial desde la capital de la República para adelantar las investigaciones de este crimen que conmueve a la ciudad.

Pinto Viloria, era natural de Albania en la Guajira y se había desempeñado como director de Medicina Legal en ese departamento.