En el barrio el Carmen arranca marcha este 1° de mayo

Al sur de Barranquilla, se inicia la marcha en el día del trabajo( Cortesía )

Barranquilla

A las 8 de la mañana partirá la marcha convocada por las organizaciones obreras en Barranquilla. La misma arranca en la calle 47 con carrera 21, barrio El Carmen al sur de la ciudad.

El desacuerdo en la política económica del gobierno, derechos laborales, reforma tributaria y reforma pensional son algunos de los aspectos por los que las Centrales Obreras protestaran en la conmoración de los 130 años de “los mártires” de Chicago.

Henry Gordon, fiscal de la Central Unitarias de Trabajadores, señalo que el año anterior se habían congregado por esta fecha unas 40 mil personas, “para este año esperamos superar ese número y sensibilizar a la gente sobre la realidad de nuestro país”.

De la jornada también hacen parte Frente Unidos por el Atlántico, Adea, Adeba entre otras organizaciones.