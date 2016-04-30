Con $121 mil millones, Atlántico tendrá 18 nodos del Sena

Tras reunirse con funcionarios del Sena, el alcalde de Barranquilla y el gobernador del Atlántico, manifestaron que se avanzó en la construcción de un proyecto que contempla la construcción de 18 nodos de aprendizaje en Barranquilla y varios seis municipios del departamento.

Aunque solo en un mes estaría listo para ser dado a conocer a la opinión pública, el alcalde adelantó que, a parte de los 12 nodos que se abrirán en las cinco localidades de Barranquilla también hay proyectos para Soledad, Malambo, Baranoa, Suan, Galapa y Sabanalarga, además de ajustes que se harán en la sede de Puerto Colombia.

En la reunión, llevada a cabo en el despacho del alcalde Alejandro Char, el Sena anunció que ya hay disponibles 30 mil millones de dicha institución para infraestructura del proyecto, lo que, según el alcalde, es una muestra que la realidad está cada vez más cerca.

Según el alcalde estos nodos buscan beneficiar a más de 100 mil jóvenes con formación hacia el aparato productivo.

“La apuesta del SENA para Barranquilla y el Atlántico es histórica, esto va a cambiar la manera de educarnos en Colombia y entraría por Barranquilla y el Atlántico. (Los funcionarios del Sena) Nos han dicho que traen los recursos y el sostenimiento para poder beneficiar a nuestros muchachos. Esto no tiene precedentes”, destacó Char Chaljub.

La directora del SENA regional Atlántico, Jacqueline Rojas, explicó que el convenio estará listo en aproximadamente 30 días para empezar a hacer realidad los nodos educativos en los barrios de la ciudad y el departamento. Barranquilla contará con nodos en cada una de las localidades.

“En Riomar tenemos proyectado el nodo de logística y transporte, en la localidad Norte- Centro Histórico estarán los de servicios financieros y turismo, en Suroccidente estamos pensando en tecnologías duras, multilingüismo, energía refrigeración y construcción. En Suroriente tendremos confecciones y en la Metropolitana comercialización y todo lo relacionado con servicios”, anotó Jacqueline Rojas.

En total Barranquilla contará con 12 nodos, el Atlántico tendrá 6. El SENA garantizará la dotación y el sostenimiento durante los 4 años de operación. Al proyecto le faltan unos ajustes por realizar y se espera finalizar el proceso para formalizarlo y presentarlo a los futuros beneficiarios.