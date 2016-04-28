Cuatro gobernadores anuncian publicación de sus declaraciones de renta

Cuatro gobernadores, entre ellos los de Atlántico y La Guajira anunciaron que harán pública sus declaraciones de renta para acogerse a la petición que hiciera, a sus ministros, el Presidente Juan Manuel Santos, para hacer transparente la gestión pública.

Así lo dio a conocer, en Barranquilla, el secretario de Transparencia de la Presidencia, Camilo Enciso, en el marco de la firma de acuerdos de vigilancia y control de la contratación y los recursos públicos, el funcionario hizo un llamado a que otros mandatarios se sumen a dicha iniciativa.

De acuerdo con el alto funcionario los gobernadores que anunciaron la publicación de sus patrimonios son Nariño, Camilo Romero, quien ya hizo público el monto de su patrimonio desde el día que tomó posesión del cargo.

Igualmente publicarían sus declaraciones la gobernadora de La Guajira, Oneyda Pinto, quien dijo que publicará lo declarado por sus secretarios y demás miembros de su gabinete.

Así mismo se suman a este llamado la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Fracisca Toro y el mandatario de Atlántico Eduardo Verano de la Rosa, quien en no tuvo problemas en hablar de los 1500 millones de pesos que hacen parte de su patrimonio.

“Yo tengo acciones en una empresa familiar, varias propiedades como el apartamento donde vivo, el apartamento donde vivía antes y varios locales, ha sido toda una vida trabajando para conseguir lo que tengo”, dijo el mandatario atlanticense.

El secretario de Transparencia aseguró que la petición del Presidente ha causado un efecto de cascada, pues el presidente del Consejo de Estado anunció que se suma a dicha iniciativa.