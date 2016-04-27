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29 jul 2026 Actualizado 07:30

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Educación

Afectados más de dos mil estudiantes de Barranquilla y su Área Metropolitana

Una de las instituciones educativas está ubicada en el municipio de Soledad

Sin servicio de Luz estudiantes del colegio Bill Gates

Sin servicio de Luz estudiantes del colegio Bill Gates(Cortesía)

Sin servicio de Luz estudiantes del colegio Bill Gates
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Barranquilla

Un daño que se registró en una Guaya mantiene sin el fluido eléctrico al colegio Bill Gate ubicado en el barrio el Carmen al sur de Barranquilla.

La falta de energía está impidiendo que los alumnos cumplan con el horario académico toda vez que la alta temperatura reinante en la ciudad no permite que los niños se mantengan en las aulas.

Claudia López, psicóloga del centro educativo, dijo a Caracol Radio, que en tres oportunidades se ha reportado el daño a la empresa Electricaribe “pero hasta el momento no se ha atendido nuestro requerimiento y ya completamos 8 dias sin el servicio”.

En el Francisco de Paula Santander el padecimiento es otro, más de 1.500 estudiantes no cuentan con el servicio de agua, por la deuda que al parecer el municipio de Soledad mantiene con la empresa triple A.

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