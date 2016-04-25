Muere contratista de Electricaribe en accidente de tránsito

Barranquilla

El contratista de la empresa Electricaribe Ulises Morales Maldonado murió al chocar en la madrugada de este lunes, la camioneta en la que se movilizaba, contra un poste en el sector industrial de la Vía 40 en Barranquilla.

Morales Maldonado quedó atrapado en el vehículo, mientras que su acompañante resultó gravemente herido y es atendido en la clínica Altos de San Vicente al norte de Barranquilla.

La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos, que logró rescatar el cuerpo sin vida del contratista.

Por su parte, el presidente de Sintraelecol, Hamilton Barreto, al lamentar la muerte Morales Maldonado, indicó que registraba exceso de trabajo y se encontraba revisando varios circuitos.

Agregó que es lamentable lo que viene sucedido con Electricaribe y consideró que fue error que el servicio de energía se entregará al sector privado porque ahora se necesita una intervención urgente del Estado.