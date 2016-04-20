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29 jul 2026 Actualizado 08:34

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Educación

Bajo observación médica menor que recibió descarga al tocar un poste

La niña de 8 años se encuentra recluida en el paso del barrio Simón Bolívar.

Hospital Camino simón Bolívar de Barranquilla.

Hospital Camino simón Bolívar de Barranquilla. (Caracol Radio Barranquilla.)

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 Estable se encuentra una niña de 8 años que recibió una descarga eléctrica cuando toco un poste, en momentos que jugaba con otros menores en el barrio Rebolo, sur de Barranquilla.

 Yeimiy Ramírez, hermana de la afectada dijo que esta se había quedado pegada al poste “una señora que pasaba en el momento logró auxiliarla con una lonchera que llevaba”.

 La menor que presento dolor en las piernas y vómitos fue trasladada al paso del barrio Simón Bolívar.

 “Hasta el momento mi hermana continua hospitalizada porque le están haciendo varios exámenes” sostuvo.

 De acuerdo a la información suministrada por el auditor del centro asistencial el médico Jose Castro, “a la niña se le practicaron algunas pruebas de laboratorio, un electro y no se encontró ninguna clase de lesión, sin embargo permanecerá un tiempo más en observación”.

 Por su parte la empresa Electricaribe, inicio una investigación para establecer la causa del percance.

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