Adjudican estudios y diseños para obras de escenarios deportivos

El Distrito escogió la firma que realizará los estudios y diseños para el complejo deportivo Metropolitano y sus alrededores, en el marco de la preparación de los escenarios para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018.

El proceso de adjudicación se dio mediante concurso de méritos CM- 005 de 2016 y en el mismo participaron cuatro firmas, informó la Alcaldía distrital.

Del consorcio Darp Caribe 2016 hacen parte las firmas Arquitectura y Paisajes S.A.S., Jorge Emilio Buitrago Gutiérrez como persona natural y Jaime Eduardo Cabal Mejía como persona natural de Medellín y Buga respectivamente.

De acuerdo con los parámetros establecidos por la organización de los juegos, los estudios y diseños a elaborar corresponden a escenarios como el velódromo, el patinódromo, la pista atlética auxiliar y obras de paisajismo que se le harán al complejo deportivo Metropolitano. El presupuesto oficial del contrato es de 1.806 millones de pesos, según indicó la alcaldía en comunicado de prensa.

La firma ganadora tiene amplia trayectoria a nivel nacional con proyectos de envergadura; de hecho, con el respaldo de Findeter, ha desarrollado procesos de vivienda, parques, megacolegios, entre otros”, dijo la Alcaldía en el comunicado.