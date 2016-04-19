Hallan sin vida pareja en un hotel del centro de Barranquilla

Agentes del Servicio de Inteligencia de la Policía Sijin, practicaron la tarde este lunes el levantamiento de los cadáveres de un hombre y una mujer al interior de un hotel en el centro de Barranquilla. de acuerdo con informaciones preliminares, la pareja ingresó a la habitación desde el domingo y al pasar de las horas y no dar señales de vida se procedió a abrir la puerta por la fuerza.

La mujer, cuya identidad no había sido establecida por las autoridades presentaba heridas con arma blanca.

Por su parte el hombre, identificado como Edwin Bohórquez Severiche, se habría ahorcado con una de las sábanas de la habitación.

En lo que va corrido del año, 20 mujeres han sido asesinadas en el departamento del Atlántico, de las cuales tres han sido a mano de sus respectivas parejas sentimentales.