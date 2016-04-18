Barranquilla no compartiría sede de juegos Nacionales en 2019: Alcalde

El alcalde Alejandro Char dijo que la propuesta que se le hizo al Gobierno Nacional es que Barranquilla sea sede única, y para ello se ofrecen los escenarios que le dejarán a la ciudad los Juegos Centroamericanos y del Caribe a celebrarse aquí en 2018.

“Nosotros estamos luchando para que la sede se quede aquí completica. Nuestra propuesta fue en ese sentido”, insistió el alcalde.

Aseguró que la mejor propuesta que puede tener en cuenta el Gobierno es la hecha por Barranquilla que consiste en poner a disposición de las justas, 11 escenarios nuevos que serían inaugurados en junio del año anterior a los Juego Nacionales.

“Nadie ofrece eso, nadie ofrece transporte gratuito para casi 10 mil personas, nadie ofrece alojamiento gratuito para más de seis mil deportistas, réferis, médicos entrenadores y medios de comunicación”, apuntó el alcalde.

El mandatario dijo estar seguro de que el Gobierno tendrá en cuenta que con la propuesta hecha por Barranquilla, se estaría ahorrando importantes recursos. Con Barranquilla compiten por la sede, Bolívar y Antioquia.