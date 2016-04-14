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29 jul 2026 Actualizado 07:23

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Generando Reflexión con Diana Uribe en Barranquilla

Invitada por Coomeva, la historiadora abordará el papel de la mujer en las organizaciones política y la sociedad.

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La filosofa e historiadora colombiana Diana Uribe, dictara este jueves en Combarranquilla sede Norte, a partir de la 7:00 pm la charla “Las Mujeres en la Revolución Cultural”, en el marco del evento “Generando Reflexión” de Coomeva, un espacio que busca avanzar en el camino de la igualdad y la equidad de género.

La conferencista indicó que la charla abordará “el papel de la mujer en las organizaciones políticas y la sociedad, la búsqueda por los derechos políticos y el cuestionamiento del rol de la mujer en Occidente”. La filosofa e historiadora colombiana Diana Uribe, dictara este jueves en Combarranquilla sede Norte, a partir de la 7:00 pm la charla “Las Mujeres en la Revolución Cultural”, en el marco del evento “Generando Reflexión” de Coomeva, un espacio que busca avanzar en el camino de la igualdad y la equidad de género.

Igualmente hablará de temas tan sensibles como la búsqueda del derecho de la mujer a la decisión sobre su cuerpo; la revolución sexual y la participación activa de la mujer en un mundo antes reservado para los hombres.

Diana dijo que otros tópicos de su disertación son “la causa común entre los movimientos gay y feminista contra la discriminación sexual, así como las micro-revoluciones, las mundo y el estudio de género, todos temas sensibles a la revolución cultural que llevó a la mujer a avanzar en el mundo moderno”.

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