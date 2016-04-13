Barranquilla tendrá estadio con el nombre de Edgar Perea

Atendiendo una petición de la familia de Edgar Perea, en el sentido que uno de los nuevos estadios que se levantan en Barranquilla con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, lleve su nombre, el alcalde Alejandro Char anunció que tal petición será cumplida.

"Nos pusimos a disposición de su familia, ellos cuentan con todos nuestro respaldo, lo único que nos pidió su hijo es que uno de los estadios nuevos tuviera el nombre de Edgar. Es justo, y lo vamos a hacer, pero bien pensado, podría ser el Moderno donde nació el fútbol en Colombia. Pero lo queremos pensar para hacerlo bien y poner el nombre de Edgar bien en alto”, afirmó el mandatario.

Dijo el alcalde que Perea representa muchas cosas para el deporte en Colombia, y que siendo una persona humilde, que con tesón llegó a ser grande, y que por ser parte de la historia de Barranquilla, merece ese y todos los reconocimientos.