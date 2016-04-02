En Barranquilla, presidente Santos escuchó a trabajadores de Saludcoop
Empleados de la empresa, en liquidación, se quedaron sin trabajo porque un día les cerraron las puertas de la clínica donde prestaban servicio..
En Barranquilla son más de 20 empleados de diferentes áreas que por más de 16 años prestaron sus servicios a Saludcoop, hoy en liquidación y a quienes, sin una carta de retiro, no les permiten el ingreso a las instalaciones de la clínica que ahora es manejada por Cafesalud.
Gloria Montañez, una auxiliar de enfermería rompió el protocolo de seguridad del presidente Santos en Barranquilla, quien asistía a un evento de Carnaval y logró que la escuchara.
“Nosotros rompimos el protocolo yo me colé y me agarré del brazo y no lo soltaba, y le dije que no lo soltaba si no me escuchaba. Y me dijo que sí y le conté que nosotros llevábamos más 16 años. Me escuchó y se comprometió conmigo”, dijo la enfermera.
En la situación de Gloria hay auxiliares de enfermería, enfermeras superior, médicos y personal administrativo que hoy se encuentran en un verdadero limbo laboral.