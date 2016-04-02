En Barranquilla, presidente Santos escuchó a trabajadores de Saludcoop

En Barranquilla son más de 20 empleados de diferentes áreas que por más de 16 años prestaron sus servicios a Saludcoop, hoy en liquidación y a quienes, sin una carta de retiro, no les permiten el ingreso a las instalaciones de la clínica que ahora es manejada por Cafesalud.

Gloria Montañez, una auxiliar de enfermería rompió el protocolo de seguridad del presidente Santos en Barranquilla, quien asistía a un evento de Carnaval y logró que la escuchara.

“Nosotros rompimos el protocolo yo me colé y me agarré del brazo y no lo soltaba, y le dije que no lo soltaba si no me escuchaba. Y me dijo que sí y le conté que nosotros llevábamos más 16 años. Me escuchó y se comprometió conmigo”, dijo la enfermera.

En la situación de Gloria hay auxiliares de enfermería, enfermeras superior, médicos y personal administrativo que hoy se encuentran en un verdadero limbo laboral.