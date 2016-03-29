Cementos argos reportó crecimiento de 36% durante 2015

Destacando el crecimiento en 14 por ciento de los productos despachados a los Estados Unidos, la presidencia de Cementos Argos, en cabeza de Jorge Mario Velásquez, entregó, en Barranquilla, un balance de las operaciones de la empresa durante la vigencia 2015.

De acuerdo con el ejecutivo, la compañía, que tiene presencia en 15 países destaca cifras como el 36 por ciento de crecimiento, en ingresos 57 por ciento y 81 puntos porcentuales en utilidad neta.

Recalcó igualmente la posición de la empresa en el negocio del cemento que en Colombia es primera, en América Latina quinta e igualmente destaca que en Estados Unidos es el segundo productor de concreto.

Y destacó el buen momento por el que pasa nuestro país en materia de construcción, que los llevó a ampliar y modernizar su presencia aquí.

“En Colombia la industria de la construcción sigue teniendo una dinámica muy importante, con un crecimiento del ocho por ciento en los volúmenes despachados, y seguimos viendo una perspectiva de crecimiento tanto en vivienda como en infraestructura pública”, apuntó.