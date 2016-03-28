Capitán Ányelo Palacios se reintegra al área administrativa de la Policía en Florencia

Después de disfrutar de su período vacacional y de verse involucrado en un presunto secuestro hoy retorna a sus actividades laborales en Florencia, el principal testigo de una presunta red de prostitución en la Policía Nacional, el capitán Ányelo Palacios.

Las autoridades informaron que el oficial fue escoltado hasta la capital del país y de allí enviado con una comisión especial de protección al sur del país, donde empezará a trabajar ahora en el área administrativa del comando de la Policía en ese municipio.

Su abogado Jesús Vergara en reciente diálogo con Caracol Radio dijo que "mi defendido seguirá colaborando con la justicia, y respondiendo a los requerimientos, pero siempre hemos llamado la atención sobre los derechos que le han sido vulnerados a mi defendido y como se ha querido desviar la investigación porque en esto al parecer hay miembros de la policía de altas esperas involucrados".

El capitán Palacios fue trasladado de Cúcuta a la capital del país, con un fuerte dispositivo de seguridad, luego de ser víctima de un supuesto secuestro entre Cúcuta y Pamplona cuando pretendía reintegrarse a la institución. De allí fue escoltado a la capital de Caquetá con una comisión especial de protección asignada por la Policía Nacional para reiniciar su trabajo.

Luego del suceso, se pidió por parte del jurista que lo representa, que su caso fuera asignado al Gaula Militar u directamente a la Fiscalía General de la Nación, al advertir que no existían garantías de seguridad para adelantar la investigación.