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29 jul 2026 Actualizado 07:23

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Economía

El Gobierno pide a Electricaribe acelerar programa para mejor servicio

El requerimiento se debe al seguimiento que hace la Superservicios a la empresa para agilizar el mejoramiento del servicio de energía a raíz de reclamos de los usuarios.

Según la Superintendencia de Servicios Públicos, Electricaribe deberá someterse al cumplimiento de unas metas mensuales, que progresivamente le permitan disminuir los cortes de luz y la duración de estos.

Según la Superintendencia de Servicios Públicos, Electricaribe deberá someterse al cumplimiento de unas metas mensuales, que progresivamente le permitan disminuir los cortes de luz y la duración de estos.

Según la Superintendencia de Servicios Públicos, Electricaribe deberá someterse al cumplimiento de unas metas mensuales, que progresivamente le permitan disminuir los cortes de luz y la duración de estos.
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La Superintendencia de Servicios Públicos le solicitó a la empresa Electricaribe que disponga de un software con la matriz de cada uno de los componentes de gestión con lo que se compromete en el año 2016.

El requerimiento se debe al seguimiento que hace la Superservicios a la empresa con el fin de agilizar el programa de mejoramiento del servicio de energía a raíz de los reclamos de los usuarios.

Según la Superintendencia de Servicios Públicos, Electricaribe deberá someterse al cumplimiento de unas metas mensuales, que progresivamente le permitan disminuir los cortes de luz y la duración de estos; ejecutar planes de mantenimientos detallados; reducir las pérdidas técnicas y no técnicas y recuperar su cartera para aumentar ingresos.

El plan de gestión que tendrá que cumplir la Electrificadora ante la Superintendencia de Servicios Públicos está encaminado a buscar una mejora en el servicio de energía.

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