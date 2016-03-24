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29 jul 2026 Actualizado 07:22

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En la casa de la Selección barranquilleros esperan que Colombia le gane a Bolivia

Al son de la música en Curramba hacen la antesala la partido en La Paz.

En sectores como la 84, la 21, la 8 y Simón Bolívar ya los aficionados están con los ánimos arriba para mandarle calor a los jugadores de la Selección en La Paz.

En sectores como la 84, la 21, la 8 y Simón Bolívar ya los aficionados están con los ánimos arriba para mandarle calor a los jugadores de la Selección en La Paz.(Foto Twitter Selección Colombia)

En sectores como la 84, la 21, la 8 y Simón Bolívar ya los aficionados están con los ánimos arriba para mandarle calor a los jugadores de la Selección en La Paz.
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En medio del marasmo y el sopor de los días santos, los barranquilleros salieron a apoyar al onceno colombiano que jugará en La Paz, Bolivia.

Los estaderos de salsa, como "La troja", son el sitio por excelencia escogido para la fiesta futbolera que prenderán Bacca, James y Murillo en aquel país andino. 

En sectores como la 84, la 21, la 8 y Simón Bolívar ya los aficionados están con los ánimos arriba para mandarle calor a los jugadores de la Selección en La Paz.

Edwin Madera, propietario del popular estadero "La Troja", le dijo a Caracol Radio que "desde las 12 las puertas están abiertas y las frías listas para recibir a los fanáticos con charanga, guaguancó y champeta africana", entre ortos ritmos, para encender la pasión por la tricolor que debe ganar a su similar boliviana.

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