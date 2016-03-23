Más de 600 policías garantizan seguridad en partido Colombia-Usa

Barranquilla

Además de la poca expectativa que ha generado este encuentro entre los seleccionados de Colombia y Estados Unidos, categoría sub 23, y de que el mismo se celebra en Viernes Santo, no se espera mayor movilización de espectadores, sobre todo en sitios de concentración tradicional como estaderos del norte y sur de Barranquilla.

La Policía ha indicado que aunque los anillos de seguridad que siempre se han dispuesto durante los partidos de eliminatorias mundialistas serán los mismos, en esta ocasión se ha disminuido el número de hombres en los alrededores del estadio y sobre todo en los sitios de concentración de aficionados.

El coronel José Luis Palomino, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, indicó que lo importante es garantizar la seguridad y el orden y ello no depende del número de personas que ingresen al estadio Roberto Meléndez, este viernes 25 de marzo.

Los amantes del fútbol en la calles y esquinas de la ciudad están a la expectativa de los dos juegos de la selección de mayores con miras al Mundial Rusia 2018, los días 24 jueves en La Paz, Bolivia y martes 29 en Barranquilla, quizás eso le ha restado importancia al juego de la selección que busca un cupo en los Olímpicos de Río de Janeiro.

Además de las unidades de Policía, la secretaría de Gobierno, Cruz Roja y Defensa Civil harán parte de los operativos, con personal, equipo y ambulancias, se indicó desde la Oficia de Comunicaciones de la Alcaldía Distrital de Barranquilla.

Durante y después del partido participarán en las acciones de seguridad 600 unidades de Policía, 170 personas encargadas de la logística, 130 servidores públicos y 50 voluntarios de la Cruz Roja, indica un comunicado de la Alcaldía.

El Puesto de Mando Unificado-PMU- se instalará a la 1:00 PM y a partir de las 2:00 PM se abrirán las puertas al público.