Capturan guerrilleros de las Farc que extorsionaban en Huila y Caquetá

Siete guerrilleros adscritos a la columna Teófilo Forero de las Farc, fueron capturados como presuntos responsables de acciones terroristas y extorsiones a comerciantes y empresarios del Huila y Caquetá.

La captura de los insurgentes se adelantó mediante la operación Zafiro, realizada por hombres del grupo Gaula de la Policía del Huila y la Sipol del Caquetá en zona rural del municipio de San Vicente del Cuaguán, antigua zona de distensión.

Entre los capturados hay dos guerrilleros reconocidos y oriundos de Neiva, y serán trasladados en las próximas horas a la ciudad de Bogotá donde se presentarán las pruebas por parte de la Fiscalía para dar curso al respectivo juicio.