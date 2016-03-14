Destrozos en punto de Cafesalud en Soledad, por la muerte de un paciente

Destrozos causados en punto de atención de Cafesalud en el municipio de Soledad.( Caracol Radio )

Barranquilla

Varias horas debieron permanecer en el interior del centro los médicos y enfermeras que atienden el punto de la Eps Cafesalud ubicado en calle 26 con carrera 13 en el municipio de Soledad.

Algunas personas trataron de atacar a los galenos por la muerte de un paciente, que según ellos habría fallecido por falta de atención.

La muerte de forma natural de esta persona, un adulto mayor, desencadenó la rabia de sus allegados que partieron las puertas y ventanas del lugar.

El comandante de la policía de la localidad, el coronel Carlos Vergara señalo que fue necesaria la actuación de los uniformados para calmar los ánimos.

“Estuvimos prestando asistencia hasta altas horas de la noche, a fin de evitar cualquier desmán o ataque contra el personal médico”, sostuvo el oficial.

Este lunes todo había retornado a la normalidad en el sector, sin embargo la atención se encuentra suspendida.