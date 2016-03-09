Auge en construcción incide en aumento de consumo de energía en Barranquilla

Barranquilla

En el último año en Barranquilla se han construido 11 mil viviendas nuevas, lo que incide en el mayor consumo de energía que se registra en Barranquilla.

María Elia Abuchaibe gerente de Camacol Caribe, aclaró que el sector de la construcción por la ejecución de su labor como tal, no es lo que más consume energía, a diferencia de otros sectores de la economía como el comercial o el industrial.

Hizo énfasis en que cada año el comportamiento de la venta de vivienda tiende a ser muy moderado el primer mes por cuanto la gente acostumbra a aplazar o programar la adquisición de viviendas para después de carnaval.

Sin embargo, pese a que en el país hay importantes cifras en ese sentido en lo que va del año, aún no hay estudios que revelen la tendencia en el plano local.

Por su parte los comerciantes y empresarios dijeron que el aumento en el consumo de energía que se ha registrado en la costa, que en febrero fue del 7% respecto al mismo mes del año anterior, está relacionado con la llegada de nuevas empresas y la dinámica que vive la región.