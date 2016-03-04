En aparente caso de robo Murió pensionado de la policía

Miembros de las fuerzas de orden, también son blanco de atracadores.( Caracol Barranquilla )

Barranquilla

Identificado como Orlando Ariza, este pensionado de la policía que al parecer se opuso a un robo murió al recibir varios disparos cuando se negó a entregar sus pertenencias a individuos que se movilizaban en una motocicleta y que lo abordaron cuando llegaba a su vivienda en el barrio Buena Esperanza al sur de la ciudad.

Inicialmente los delincuentes se acercaron a la víctima para intimidarlo y robarle sus pertenencias ante lo cual el exagente reaccionó oponiéndose a los requerimientos de los sujetos,

Aunque fue llevado a un centro asistencial, la gravedad de las heridas que recibió le causó la muerte.

Los hechos que han llamado la atención por cuanto es el segundo caso en menos de una semana donde resultan involucrado miembros de la fuerzas del orden, son investigados por las autoridades de Barranquilla.

En otro caso registrado el pasado fin de semana un uniformado que se encontraba de civil, resulto herido por un presunto atracador que pretendió ingresar a una residencia en el barrio San Felipe.