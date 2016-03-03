47 propuestas para estudios de escenarios deportivos

Audiencia de cierre de recepción de propuestas.( Prensa Alcaldía de Barranquilla )

Los escenarios en mención hacen parte de las estructuras a recuperar y reconstruir con miras a la realización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018.

En audiencia de cierre de recepción de propuestas, la secretaría general del Distrito reportó la presentación de 47 proyectos de igual número de interesados en realizar labores de estudio y diseños de dichos escenarios.

Para el concurso de méritos abierto-CMA 002 para estudios y diseños para la construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o adecuación del Complejo Acuático y sus alrededores en la ciudad de Barranquilla, enmarcado dentro del programa de la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, con un presupuesto oficial de $ 588.855.440, se recibieron 14 propuestas.

Para el CMA 003, para estudios y diseños para la construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o adecuación del nuevo Estadio Moderno Julio Torres y sus alrededores en Barranquilla, con un presupuesto oficial de $461.873.140, se recibieron 16 propuestas.

El CMA 004, estudios y diseños para la construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o adecuación del Parque de Raquetas y sus alrededores tiene un presupuesto de $441.816.160 y las propuestas recibidas fueron 17.