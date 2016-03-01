Hay riesgo de racionamiento: Aciem

El Presidente de la Asociación de Ingenieros, Aciem, capitulo Atlántico, Carlos Pantoja, dijo que si se mantiene la actual situación de máxima exigencia a las térmicas es posible que se presenten nuevas fallas técnicas como la registrada en una turbina de la planta que opera en la zona franca Celsia en Barranquilla.

El experto dijo que las térmicas hoy están generando el 50% de la energía ante los bajos niveles que se registran en los embalses, lo que ha afectado la generación hidráulica.

El funcionario explicó que los problemas registrados en Guatapé y ahora la el daño en la turbina en la planta de la zona franca en Barranquilla afectan la disponibilidad de 13 gigavatios hora día para el suministro de energía en el país.

La expectativa es que ceda el fenómeno del Niño a finales de marzo para que comiencen a llenarse los embalses y cambie el riesgo de racionamientos que aumenta en el actual escenario, puntualizó el funcionario.