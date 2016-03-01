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29 jul 2026 Actualizado 06:56

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Educación

Inhabilitado por 10 años exalcalde de Soledad

El fallo de primera instancia se refiere a presuntas irregularidades en un proceso de contratación

Casco urbano del municipio de Soledad.

Casco urbano del municipio de Soledad.(Caracol Barranquilla)

Casco urbano del municipio de Soledad.
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La procuraduría delegada, inhabilitó al exalcalde de soledad Francos Castellanos Niebles quien habría incurrido al parecer en irregularidades en un proceso de selección para la contratación en el suministro y mantenimiento preventivo e instalación a los sistemas de aires acondicionados de las distintas sedes educativas de la localidad.

El valor de dicho contrato asciende a 167 millones de pesos, según el ministerio público, el exmandatario habría incurrido en una falta calificada como grave por desatención elemental.

En el fallo de primera fue destituida e inhabilitada para ejercer cargos públicos por 10 años Indira González, que desempeñaba en la secretaria general de la alcaldía. La funcionaria habría incurrido en la misma falta.

En la misma decisión fue absuelto el exasesor financiero externo Remberto Rafael Anillo, y que hacia parte del comité evaluados dentro del proceso contractual No. SG-SA 0042012.

La denuncia la hizo en su momento el entonces concejal de Soledad Bryan.

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