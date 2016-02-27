Atlántico buscará consenso nacional para que EPS liquidadas paguen a hospitales

Durante la primera de las cuatro mesas de saneamiento financiero, que se realizan en la Gobernación de Atlántico, para buscar salidas a esta problemática, que pone en peligro la atención en salud de los atlanticenses, por el no pago de las EPS a los hospitales, el secretario de Salud (e), Hernando Viloria Eljach, dio a conocer que la administración departamental no se da por vencida en esta misión de rescatar la cartera.

“Para el gobernador esto se ha convertido en una cruzada y así lo dejará saber el lunes cuando asista a la Federación Nacional de Departamentos, tratando de aunar esfuerzos a nivel país, ya que el gobierno nacional ha mostrado el interés de pagar las deudas de Caprecom, pero no ha sido así con las deudas de las otras EPS liquidadas por ser privadas", aseguró el funcionario.

Las mesas se realizan en cumplimiento de la circular 030 del 2 de septiembre de 2013, emanada por el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud, que estipula lo concerniente al procedimiento de aclaración de cartera, depuración obligatoria de cuentas, pago de facturación por prestación de servicios y recobros de la Red de Prestadores.

De acuerdo al cargue de información del Ministerio de Salud, las EPS en el Departamento, tanto del contributivo como del subsidiado,, adeudan a las IPS públicas y privadas 150 mil millones de pesos. Solo a la red pública, las EPS le deben 147 mil 198 millones de pesos.

"En estas mesas desde la secretaría de Salud actuamos como coordinadores y pagadores. La idea es lograr el mayor número de conciliaciones y de acuerdos de pago a fin de ir superando la crisis que aqueja al sector hospitalario", explicó.

El proceso liquidatario de Caprecom, como la norma establece, no tiene definidas unas fechas de pago y los hospitales están en lugar número 5 de prioridades para recibir los pagos, lo cual hace que esta situación se vuelva preocupante, ya que por ley las EPS liquidadas no pueden sentarse a conciliar pero si se pueden sentar a cobrar a los entes territoriales lo que se les adeuda.

"La EPS que más adeuda es Caprecom, con 45 mil millones de pesos. A eso se han referido el gobernador Eduardo Verano y el secretario de Salud, Armando De la Hoz, al informar que sumado a esto se encuentran las deudas que dejaron las EPS del subsidiado que fueron liquidadas cuya deuda asciende aproximadamente a 35 mil millones de pesos y la de Saludcoop que pertenece al contributivo con 10 mil millones de pesos", puntualizó el funcionario.

Cuando se agudizó la crisis de Caprecom hasta entrar en liquidación, los hospitales de la red pública siguieron asumiendo la atención de su red de usuarios en el departamento, lo que hizo que las acreencias de las EPS liquidadas aumentaran a unos 100 mil millones de pesos. (Con información de Prensa Gobernación del Atlántico).