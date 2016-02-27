Barranquilla y el Atlántico, en la puja por sede Juegos Nacionales 2019

Eduardo Verano y Alejandro Char durante su exposición, los escoltan sus secretarios de Deportes.( Foto: Cortesía. )

Una infraestructura deportiva de alto nivel y la experiencia que dejará la realización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, fueron las razones que el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa y el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, expusieron, de manera conjunta, ante las directivas de Coldeportes para que las justas nacionales de 2019 se celebren en esta sección del país.

El Gobernador Verano, durante su exposición en el Centro de Alto Rendimiento, afirmó que el Atlántico es el lugar idóneo puesto que ya existe un plan de obras en varios escenarios deportivos con inversión que harán el Departamento, el Distrito y la Nación.

“Vamos a ser la sede en 2018 de unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, así que tendremos un Departamento estructurado, preparado y armonizado (…) Cumpliremos con un doble propósito porque nos queda toda la infraestructura dispuesta para cumplir con los Juegos Nacionales”, explicó el gobernador del Atlántico.

En tal sentido el alcalde Alejandro Char, agregó que “nuestra propuesta es una propuesta sensata, que se conecta con la realidad del país. Por eso merecemos ser la sede de los Juegos Nacionales”.

Los mandatarios sostuvieron que para los Juegos Nacionales, Barranquilla y el Atlántico harán una inversión de 40 mil millones de pesos, una cifra inferior a la que se tendría que hacer si las justas deportivas se realizan en otro lugar del país.

Otra de las razones esgrimidas por los mandatarios es que Barranquilla ya tiene organizado un servicio hotelero de calidad y cuenta con un buen sistema de transporte e infraestructura hospitalaria para que los turistas que vengan a disfrutar de las justas cuenten con todas las comodidades.

“En los últimos ocho años la ciudad ha tenido un crecimiento hotelero sin precedentes que nos dan la capacidad de albergar un evento como los Juegos Centroamericanos y también los Nacionales”, agregaron.

El Gobernador y Alcalde estuvieron acompañados por el director de Indeportes, Enrique Vengoechea y el secretario distrital de Deportes, Joao Herrera Olaya quienes han impulsado esta idea de albergar los Juegos Nacionales en el Departamento.

De acuerdo al cronograma, en los próximos 10 días el comité evaluador le presentará un informe financiero y técnico el presidente de la República para su consideración y la sede la designará él antes de que finalice el mes de marzo.

Además de Barranquilla, serían sedes de estos Juegos los municipios de Soledad, Puerto Colombia, Luruaco y Sabanalarga.

Entre los escenarios que se tendrán en cuenta para la celebración de los Juegos Nacionales 2019, se proponen: El estadio Romelio Martínez, estadio Elías Chegwin; estadio de Béisbol Edgar Rentería.

El voleibol playa se desarrollaría el Malecón de Puerto Colombia; el esquí náutico, en Lagos de Caujaral, la natación, en el Complejo Acuático.

Otros escenarios son el Centro de Eventos Puerta de Oro, el polideportivo de la Universidad del Atlántico, el estadio Metropolitano, el polideportivo de la Uniautónoma, el coliseo Humberto Perea, la laguna de Luruaco, el Velódromo, la Base Naval, el Club de Caza y Tiro, las costas de Puerto Velero, entre otros.