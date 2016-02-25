Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

29 jul 2026 Actualizado 06:56

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Movilidad

Taxistas protestan en Barranquilla

Reclaman que se disminuya la cantidad de vehículos que circulan en la ciudad.

(Caracol Radio Barranquilla)

Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

Barranquilla

Un grupo de taxistas bloquea la entrada de la alcaldía de Barranquilla y un carril del paseo Bolívar, reclamando porque la sobreoferta de vehículos que supera los cuatro mil automotores.

Las organizaciones sindicales que convocaron la protestas afirman que no hay control al ingreso de nuevos vehículos, lo que ha llevado a superar los 12 mil taxis en servicio en la ciudad.

Según afirman, diariamente tienen que pagar una tarifa de 120 mil pesos y escasamente pueden reunir ese dinero y el lavado del vehículo.

Voceros del gremio también afirman que tienen millonarias deudas acumuladas por comparendos.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir