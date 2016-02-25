Taxistas protestan en Barranquilla

Barranquilla

Un grupo de taxistas bloquea la entrada de la alcaldía de Barranquilla y un carril del paseo Bolívar, reclamando porque la sobreoferta de vehículos que supera los cuatro mil automotores.

Las organizaciones sindicales que convocaron la protestas afirman que no hay control al ingreso de nuevos vehículos, lo que ha llevado a superar los 12 mil taxis en servicio en la ciudad.

Según afirman, diariamente tienen que pagar una tarifa de 120 mil pesos y escasamente pueden reunir ese dinero y el lavado del vehículo.

Voceros del gremio también afirman que tienen millonarias deudas acumuladas por comparendos.