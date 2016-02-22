Siete homicidios en 48 horas en Barranquilla

Barranquilla

Se registran 10 homicidios en el área metropolitana en las últimas 48 horas.De los 10 asesinatos, siete ocurrieron en Barranquilla y tres en Soledad.

Preocupa los hechos ocurridos en Soledad, donde se presentó este fin de semana un incursión de varios hombres en motocicletas que llegaron dispararon a un sector, donde fueron asesinados dos personas, entre ellas un menor de edad y otras cinco resultaron heridos.

En el suroccidente se registraron cinco muertes violentas y uno en el suroriente, zonas de la ciudad en la que se concentra el plan adoptado por las autoridades para hacer frente a las bandas delictivas que vienen sembrando el temor entre la ciudadanía.

En estas zonas se anunció por parte de la alcaldía el aumento del pie de fuerza de la policía para garantizar la reacción de las autoridades.