Aumentan quejas contra Electricaribe en Barranquilla

Continuan las denuncias en Barranquilla por las deficiencias en el servicio de energía.( Caracol Barranquilla )

Barranquilla

La gente se queja porque se registran daños en trasformadores y se demora mucho tiempo en la reparación por parte de la cuadrilla de técnicos de la empresa.

También hay reporte de ciudadanos porque son frecuentes los cortes de energía, que originan protestas y en algunos casos retención de vehículos de la empresa.

Según el personero de la ciudad, las quejas vienen el aumento cada día

Por su parte la superintendencia reporta que en lo corrido del año se han presentado 1897 reclamaciones contra la empresa.

Por su parte, Electricaribe informó que avanza en el aumento de cuadrillas de operarios para atender oportunamente las quejas que presenta la ciudadanía.