Falleció en Barranquilla, el Radio-periodista Gustavo Castillo García

Barranquilla

A los 83 años murió en Barranquilla, por quebrantos de salud el reportero Gustavo Castillo García, de gran trayectoria en la radio local.

Recordado por la gran audiencia que tenía a través del espacio radial ‘La Costa en Noticias’ y la chispa para crear cuñas, este magangueleño de nacimiento pero barranquillero de corazón se constituyó entre los años 60 y 80 en uno de los locutores más escuchado.

Castillo García, retirado de la actividad hace algunos años, hizo parte de esta Casa Periodística, con su espacio noticioso que se emitió por varios años a través de Radio Reloj.

Uno de sus seis hijos Jorge Iván, fruto de su matrimonio con doña Ruth Valencia, señaló a Caracol Radio, que uno de los aspectos que más recuerda en su niñez era escuchar en la radio la voz de su padre por las calles de Barranquilla.

“Mi padre era un incansable de su labor periodística, siempre estaba preocupado por los problemas de Barranquilla y por eso siempre lo vi adelantando campañas en favor de esta ciudad”, sostuvo.

La velación se adelanta en la funeraria Los Olivos de Barranquilla, el sepelio del periodista está previsto para este jueves, según indicaron sus familiares.