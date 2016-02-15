Denuncian intimidaciones contra familiares de esposa de Carlos Jiménez

Barranquilla

El hecho fue puesto en conocimiento de la Fiscalía, y hace parte del proceso que se lleva contra el ex director de Fenalco Atlántico por su presunta responsabilidad en un caso de violencia intrafamiliar en que resultó afectada la esposa de este Ivette Borrero.

De acuerdo con el abogado, Hernán Miranda, apoderado de la señora Borrero, el contenido de los anónimos expresa que de seguir en el proceso se ventilarán a la luz pública, detalles de la relación de la pareja que perjudicarían la imagen de la dama.

El abogado aseguró que esto constituye un nuevo motivo de preocupación al interior de la familia y podría cambiar el curso del proceso porque la Fiscalía tendrá que ocuparse de investigar quién estaría interesado en que el caso no siga.

Pero además, asegura el abogado, existe una preocupación en la familia porque esto alteraría la tranquilidad que hasta ahora ha logrado recuperar su defendida.

El jurista dijo que el proceso de denuncia en contra del presunto agresor familiar, avanza ante los tribunales, que se está en el período de recopilación de pruebas y se espera que pronto sea llamado a audiencia el señor Jiménez.

Indicó que se espera justicia y que el señor Jiménez sea acusado de violencia intrafamiliar.

El pasado fin de semana Caracol Radio conoció que la junta directiva de Fenalco Atlántico decidió separar de su cargo de director ejecutivo a Carlos Jiménez, quien no ha podido ventilar su situación al amparo de las normas internas del organismo, por encontrarse incapacitado.

Fenalco expidió un comunicado a la opinión pública en la que respaldaba la decisión de la junta directiva, al tiempo que rechazaba cualquier conducta que atente contra las buenas costumbre y que generen el rechazo social.