Ministro del Interior preside Consejo de Seguridad en Buenaventura

Valle del Cauca

El Ministro del Interior Juan Fernando Cristo y la Gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro, presidirán el próximo martes un Consejo de Seguridad en donde analizarán la actual situación de orden público y sus problemas sociales.

“La idea es revisar en su conjunto la coyuntura del Distrito y formular salidas a la crisis a corto y mediano plazo”, dijo al Gobernadora tras señalar que la idea es pasar de los anuncios a los hechos.

Manifestó que la presencia del Ministro del Interior es prenda de garantía para consolidar la ayuda del gobierno en una zona que como el pacífico vallecaucano está llena de necesidades.

Los ultimo hechos de criminalidad en Buenaventura entre los que se destacan el hallazgo de una persona cuyo cuerpo fue encontrado maniatado dentro de una vivienda del barrio El Progreso así como el asesinato de un taxista, serán tenidos en cuenta durante el Consejo de Seguridad