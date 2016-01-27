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29 jul 2026 Actualizado 07:21

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Ciencia y medio ambiente

Crisis humanitaria por sequía

Los pescadores piden ayudan para cambiar de actividad

Los municipios del Atlántico afectados por la sequía

Los municipios del Atlántico afectados por la sequía(Caracol Radio, archivo)

Los municipios del Atlántico afectados por la sequía
Barranquilla
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La mayor preocupación de los campesinos del Atlántico es falta de alimentos por la desaparición de los cultivos por la falta de agua a causa del fenómeno de El Niño.

El vocero de los pescadores del Municipio de Luruaco, Humberto Currea, dijo que está solicitando ayuda para montar ventas perros calientes, bolis y hielo porque a raíz de los bajos niveles de agua en las ciénagas no hay peces.

Finalmente, destacó que es urgente la puesta en marcha de un plan de contingencia para garantizar la alimentación de la población.

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