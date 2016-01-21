Fuga en tubería deja sin agua a cuatro municipios del norte del Atlántico

La empresa Triple A adelanta los trabajos para la reparación de una fuga en el Acueducto Costero( Prensa, Triple A )

Barranquilla

Más de 40 mil usuarios de los municipios de Tubará, Piojó, Juan de Acosta y Usiacurí se quedaron sin el servicio de agua a raíz de un daño en una tubería de conducción del Acueducto Costero a causa de una falla en el servicio de energía.

El subgerente del Acueducto de Barranquilla ingeniero Ramón Hemmer indicó que la fuga se presenta en una tubería de 18 pulgadas en el tramo localizado en el kilómetro 1 de la Vía Barranquilla-Juan Mina.

El ingeniero destacó que los trabajos han resultado complejos porque se trabaja a una profundidad de tres metros y medio para cambiar tres metros de tubería.

Agregó que la emergencia quedará superada en las horas de la tarde de este jueves.

Finalmente, anotó que el suministro de agua en Barranquilla es normal, después del apagón anoche, que también afectó el servicio de agua.