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29 jul 2026 Actualizado 06:56

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Operación retorno

Policías disfrazados de Reyes Magos para prevenir accidentes en las carreteras

Un helicóptero también es utilizado en la vigilancia de las vías

Los policías disfrazados de Reyes Magos en las vías del Atlántico

Los policías disfrazados de Reyes Magos en las vías del Atlántico(Cortesía, prensa Policía Atlántico)

Los policías disfrazados de Reyes Magos en las vías del Atlántico
Barranquilla
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Con policías vestidos de Reyes Magos y el Ángel Guardián, las autoridades del Atlántico concientizan en las principales vías del Departamento a los viajeros para que respecten las normas de tránsito con el fin de evitar accidentes durante la operación retorno de “Los Reyes Magos”.

El Comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla general Gonzalo Londoño indicó que más de cuatrocientos hombres participan en los operativos y también cuentan con el apoyo de un helicóptero de la institución.

Agregó que durante el fin de semana aplicaron 932 comparendos por infringir normas de tránsito, 40 de ellos por alcoholemia, lo que representó un incremento del 75 por ciento con relación al año pasado.

Finalmente, se mostró satisfecho porque la accidentalidad se redujo en un 85 por ciento.

En el Atlántico se han impuesto 198 comparendos, incluyendo 4 por conducir en estado de embriaguez.

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