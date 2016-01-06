Abogados de implicados en corrupción en ICBF apelan a ilegalidad de capturas

Aspecto de la audiencia de imputación de cargos, en juzgados de Barranquilla.( Caracol Radio Barranquilla )

De acuerdo con Alberto Villanueva Hernández, apoderado de cuatro de los indiciados, las órdenes de captura no son claras en cuanto a fechas de comisión de las faltas y tampoco se individualiza a los señalados

Aseguró, igualmente que estas personas nunca firmaron contratos con el Estado por lo tanto no puede tipificarse el delito de falsedad ideológica en documento público, pues estos no existen.

Los doce capturados, entre quienes se encuentra la exdirectora regional del ICBF, Yolanda Ruiz, permanecen en sala de audiencias desde las horas de la mañana de este miércoles, y se esperaba en la tarde, que el juez tomara una decisión respecto a la petición de los abogados.