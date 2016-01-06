Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

29 jul 2026 Actualizado 06:56

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Justicia
Justicia

Abogados de implicados en corrupción en ICBF apelan a ilegalidad de capturas

Aseguran que hay errores en fechas, individualización de órdenes y otras inconsistencias en el proceso.

Aspecto de la audiencia de imputación de cargos, en juzgados de Barranquilla.

Aspecto de la audiencia de imputación de cargos, en juzgados de Barranquilla.(Caracol Radio Barranquilla)

Aspecto de la audiencia de imputación de cargos, en juzgados de Barranquilla.
Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

De acuerdo con Alberto Villanueva Hernández, apoderado de cuatro de los indiciados, las órdenes de captura no son claras en cuanto a fechas de comisión de las faltas y tampoco se individualiza a los señalados

Aseguró, igualmente que estas personas nunca firmaron contratos con el Estado por lo tanto no puede tipificarse el delito de falsedad ideológica en documento público, pues estos no existen.

Los doce capturados, entre quienes se encuentra la exdirectora regional del ICBF, Yolanda Ruiz, permanecen en sala de audiencias desde las horas de la mañana de este miércoles, y se esperaba en la tarde, que el juez tomara una decisión respecto a la petición de los abogados.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir