Uniones temporales y fundaciones fachadas se tomaron contratación en el ICBF: sindicato

Yolanda Ruiz, ex directora del ICBF, Atlántico, una de las capturadas.( Redes soaciales )

Barranquilla

Centrales obreras adscritas al ICBF en el Atlántico tomaron parte en el escándalo suscitado en los últimos días relacionado con corrupción en el proceso de contratación de alimentación escolar en este departamento y que la mañana del martes reveló la captura de doce personas entre funcionarios y contratistas, entre otros.

De acuerdo con presidente del sindicato de trabajadores de la entidad, Javier Bermúdez, esto era un secreto a voces pues ellos como central obrera han venido haciendo esas denuncias desde tiempo atrás, indicó que en los próximos se reunirán con la directora Cristina Plazas para discutir la situación, y que son muchos los involucrados con el tema a quienes no se les ha tocado.

“Nosotros hemos venido denunciado una mafia de la contratación en el ICBF, no solo en el Atlántico sino a nivel nacional”.

Dijo que ojalá esto no sea un show mediático para presentar positivos y que si no se termina el proceso dentro de la más total transparencia habrá una movilización a nivel nacional, apoyada por las demás centrales.

Indicó que aquí ha comenzado el desmantelamiento de la estructura criminal dejada por el ex jefe paramilitar Edgardo Ignacio Fierro, sembrada, según él, desde el año 2002.

“Hay que acabar una mafia, y ojalá no sea la mafia la que acabe apoderándose de la contratación”.

Dijo que esto está parcelado por sectores políticos escondidos en uniones temporales fundaciones fechadas que estarían lideradas por familias de políticos de la Región.

“Son uniones temporales y entidades fachadas que han contratado. Y esas denuncias las hemos dejado en la mesa, a nivel local y nacional”, aseguró.

La mañana del miércoles, se inició, en el Centro de Servicios Judiciales, en Barranquilla, la audiencia de legalización de capturas, imputación de cargos y solicitud de medidas de aseguramiento a los doce capturados.

Los procesados deberán responder por los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento público y celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales.

La directora nacional del ICBF, Cristina Plazas, dijo a Caracol Radio que en los próximos días habrá más capturas.