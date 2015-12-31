Los retos del alcalde Alejandro Char

Barranquilla

Pese a los avances logrados en Barranquilla durante los cuatro años del mandato de la Alcaldesa Elsa Noguera de la Espriella, el nuevo Alcalde Alejandro Char tiene tres retos para mejorar la calidad de vida de vida de los barranquilleros. Las necesidades centrales de la población están en las áreas de seguridad, movilidad y espacio público. En estos tres renglones, según expertos y los gremios se necesita fortalecer el trabajo de la nueva Administración.

Respecto al tema de la seguridad la misma Alcaldesa Elsa Noguera reconoce que su administración se rajó con el incremento de los homicidios y el atraco callejero.

Para la Directora de Barranquilla, Cómo Vamos, Rocío Mendoza, uno de los componentes que se debe incluir en la política de seguridad es la convivencia y la cultura ciudadana, con lo que han logrado avances significativos en otras ciudades como Medellín.

Otro de los graves problemas de Barranquilla es el tema de movilidad a raíz del incremento en el número de los vehículos y la falta de una adecuada infraestructura vial.

Los trancones se han vuelto permanentes a cualquier hora del día hasta el punto que los taxistas por la temporada de Navidad y fin de año cobran un recargo a los usuarios porque las filas se vuelven interminables. Pero además se ha tenido que acudir a implementar pico y placa en los sectores de influencia de obras de infraestructura que agudizan el caos vehicular.

El exdirector del Fondo de Prevención Vial en el Atlántico, Isidro Ruiz, propone que para mitigar los problemas de movilidad en la ciudad se debe realizar un plan integral de transporte masivo.

Los taxistas desde hace varios años han insistido en la necesidad que se adopte el pico y placa para particulares, pero la medida no sido considerada por los alcaldes, mientras que continúa aumentando el número de vehículos.

El otro reto para el nuevo Alcalde de Barranquilla es la recuperación del espacio público. La situación es crítica en el centro porque según la Directora Ejecutiva de la Asociación de Comerciantes del Centro, Dina Luz Pardo, cada día están llegando más vendedores estacionarios, sin que se adopten soluciones de fondo.

El problema del espacio público también se extiende a las principales vías del norte de Barranquilla, especialmente en la tradicional calle 72, donde se puede encontrar verdaderos tugurios en una zona comercial y residencial.

También es urgente la recuperación de algunos separadores de vías importantes que están totalmente abandonados con arbustos y pastos secos.

El acto de posesión de Char Chaljub será el primero de enero a partir de la cuatro de tarde en el barrio El Bosque en la Localidad Suroccidental, una de las más afectadas por el problema de la inseguridad. A la ceremonia asistirá el Vicepresidente Germán Vargas Lleras.