Autoridades esperan orden de captura contra agresor de mujer que perdió Riñón

Autoridades en el departamento del Atlántico están tras la pista del hombre que ocasionó la pérdida de un riñón a su compañera sentimental, luego que le propinara una golpiza en su vivienda del municipio de Santo Tomas.

El comandante de policía, el coronel Joaquín Buitrago afirmó que se tiene conocimiento que el individuo se encuentra en la ciudad de Barranquilla.

“Estamos pendientes a que se expida la orden de captura por parte de la fiscalía para adelantar la correspondiente labor”, indico el uniformado.

Sostuvo, que se ha estado atento a este caso por cuanto ha conmocionado a la población Tomasina, “fue un acto de salvajismo y este sujeto debe pagar por este hecho”.

Mayerlis Cuello, como fue identificada la afectada dijo que todo se inició por qué decidió dejarlo, ante el constante maltrato por parte de su marido.

El ataque del pasado domingo fue el más cruel, no dejaba de golpearla a pesar que se encontraba en el suelo casi inconsciente, relató un familiar.

Cuello, se encuentra recluida en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Ese Cari, en Barranquilla.