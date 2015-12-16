En 2015 se crearon 3.900 empleos nuevos: Probarranquilla

590 millones de dólares en inversión recibieron Barranquilla y el departamento del Atlántico al cierre de este 2015, según lo dio a conocer la agencia de promoción de inversión de la ciudad y el departamento Probarranquilla. Según la directora de Probarranquilla Ana María Badel, la inversión registró una disminución de un 10% frente a los 690 millones del 2014, y esto debido a la tendencia nacional y global, en la que la inversión extranjera está a la baja. Sin embargo, pese a la reducción el empleo tuvo un incremento del 20% con más de 3.400 nuevos puestos de trabajo frente a 2.900 el año anterior.

El sector que más contribuyó a estas cifras fue el del transporte con un peso del 24% en la inversión, gracias a los proyectos de ampliación de Impala, puerto de Barranquilla, sociedad portuaria Riverport y sociedad portuaria de Palermo, Seguido por los sectores de salud que aportó un 15%, bienes raíces con 14%, el turismo sumó un 12% y por último el sector de BPO, los materiales de construcción y productos de consumo con un aporte de 8% cada uno.

La inversión colombiana sumó un 72% de la inversión en proyectos ejecutados; la novedad este año fue Portugal con 8%, mientras que México y Chile se ubicaron con 7% y 5% respectivamente.

Entre los hechos en materia de inversión más relevantes del 2015 están la llegada de las tiendas ARA que se propuso abrir 50 establecimientos en todo el departamento, así como el regreso de American Airlines, la aerolínea norteamericana que facilitará la conectividad de negocios entre Barranquilla y Estados Unidos con vuelos directos a Miami. También se destaca la ampliación de la planta física y de personal de la empresa Tecnoglass, con una inversión de 40 millones de dólares y la creación de más de 80 nuevos empleos.

En materia de empleo, según Probarranquilla, se crearon 3472 puestos de trabajo principalmente en call centers, el sector salud, servicios empresariales, turismo y transporte.

La directora de Probarranquilla informó que durante el año que casi termina se promocionó a Barranquilla como destino de inversión en países como China, Singapur, Israel y Brasil, lugares donde se hicieron relaciones con líderes políticos y empresariales locales para vender a Barranquilla. Ana María Badel agregó que en 2016 se trabajará por traer empresas multinacionales, industrias de conocimientos como el sector de software y tecnologías de la información.